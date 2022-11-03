Дни российского кино пройдут в пяти городах Беларуси

Показы RFF состоятся в рамках Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





С 5 по 9 ноября в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Молодечно покажут фильмы российских режиссеров. В программе RFF Spotlight — драма «Ника» Василисы Кузьминой о последнем году жизни поэтессы Ники Турбиной, тин-драма «Страна Саша» Юлии Трофимовой, основанная на реальной истории криминальная драма «Межсезонье» о бунте влюбленных подростков Александра Ханта, комедия «Родители строгого режима» Никиты Владимирова.





Глава Роскино Инна Шалыто отметила, что в этом году «Лістапад» проводится под девизом «Истинные ценности», с которым созвучны российские фильмы. Они рассказывают о любви и отношениях родителей и детей. При этом три проекта могут быть особенно интересны молодежной аудитории. Также она подчеркнула, что в РФ постоянно проходят Дни белорусской культуры, где демонстрируют фильмы из РБ.





Russian Film Festival интегрировался в программу «Лiстапада» уже во второй раз. В этом году отечественное кино под брендом RFF также показывали на международных киносмотрах в Уругвае, Узбекистане и Бахрейне.





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