Сериал «Песочный человек» получил второй сезон

Спустя три месяца с премьеры шоу по комиксу Нила Геймана стриминговый сервис Netflix подтвердил его продление, пишет Tudum.





История разворачивается вокруг повелителя мира снов Морфея, возвращающегося после многолетнего заточения и обнаруживающего мир совсем другим. Он берется за восстановление своего царства и возвращение былой силы. На пути Морфей встречает старых и новых приятелей и врагов, в том числе Джоанну Константин, потомком которой является детектив-оккультист Джон Константин, Каина и Авеля, Люцифера и др.





Главную роль исполняет Том Стерридж. Вместе с ним в проекте задействованы Дженна Коулман, Гвендолин Кристи, Стивен Фрай и др. Создателем шоу выступает Аллан Хайнберг. Среди продюсеров значатся Нил Гейман и Дэвид Гойер.





В новых эпизодах получит развитие конфликт между Властителем снов и его окружением и силами ада под предводительством Люцифера. Зрители узнают о других проблемах, возникших после 100-летнего отсутствия Сна, а также познакомятся с остальными Вечными (Бесконечными).





Когда начнутся съемки новых эпизодов, неизвестно. Шоу дебютировало на «Нетфликсе» в августе.





Фото: кадр из The Sandman