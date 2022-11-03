В российских школах появились «другие» классные часы

На «других» уроках школьники узнают о том, как стать лучше и изменить мир вокруг себя. Также для ребят проводится специальная интеллектуальная игра, расширяющая кругозор и развивающая надпрофессиональные навыки.





Одним из первых учебных заведений, где команда «Другого Дела» провела свой классный час, стала московская школа № 717. На специальном уроке собрались ученики восьмых классов. Некоторые из них уже активно занимаются общественной деятельностью: участвуют в разных благотворительных мероприятиях и проводят экологические акции. Были и такие школьники, которые только планировали заняться чем-то полезным, но не знали, с чего начать. Благодаря «Другому Делу» они смогли открыть для себя огромное количество активностей.





Представители «Другого Дела» во время классного часа рассказали школьникам о том, какие проекты есть в президентской платформе «Россия — страна возможностей» для школьников, как можно выполнять полезные задания в мини-приложении проекта «Другое Дело» и получать за это баллы. Ребята зарегистрировались в приложении уже во время урока и приступили к выполнению заданий.





Баллы, полученные в мини-приложении «Другого Дела», обмениваются на бонусы. В их числе — профессиональные стажировки в ведущих компаниях, путешествия в уникальные места нашей страны, полезные книги и обучающие курсы, встречи с известными людьми, возможность участвовать в больших спортивных и культурных мероприятиях, сувениры от партнеров и многое другое.





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