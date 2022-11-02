Появился трейлер современной версии «Рождественской песни» Чарльза Диккенса

Главные роли в фильме-мюзикле «В духе Рождества» сыграли Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл. Ролик доступен на ютьюб-канале Apple TV+.





Исполнитель роли Дэдпула предстал в образе заблудшей души и скряги Скруджа, который забыл о том, что такое любовь и радость. На помощь ему приходит Дух нынешнего Рождества (Фаррелл). Он пытается заставить мужчину переосмыслить свою жизнь, но это оказывается сложной задачей.





Режиссерами, сценаристами и продюсерами Spirited стали Шон Андерс и Джон Моррис. Продюсированием также занимались исполнители главных ролей.





Мюзикл стал первым за почти 20 лет праздничным фильмом Фаррелла, который сыграл приемного сына одного из эльфов Санта-Клауса в семейной ленте «Эльф» (2003).





11 ноября рождественский мюзикл появится в кинотеатрах, а 18 ноября — на стриминге Apple TV+.



