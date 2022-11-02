Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые снимется в кино

18-летняя модель Дева Кассель сыграет в кинокартине «Прекрасное лето» Лауры Лукетти, сообщает Variet...
Минпромторг РФ дополнил список продукцией нескольких популярных торговых марок, связанных с производ...
В фильме снимаются Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и другие звезды телеканал...
Рэпер Василий Вакуленко в эфире шоу «Вопрос ребром» прокомментировал слова народной артистки РФ в ...
18-летняя модель Дева Кассель сыграет в кинокартине «Прекрасное лето» Лауры Лукетти, сообщает Variet...
Минпромторг РФ дополнил список продукцией нескольких популярных торговых марок, связанных с производ...
В фильме снимаются Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и другие звезды телеканал...
Рэпер Василий Вакуленко в эфире шоу «Вопрос ребром» прокомментировал слова народной артистки РФ в ...
2 января команда комедийного экшна «Красное уведомление» со звездным трио во главе начнет производ...
Авторы попытались показать традиции северных народов и передать тепло оригинала, сказала ТАСС постан...
Международный музыкальный форум пройдет во Владивостоке в 19-й раз, сообщается на сайте правительств...
Юбилей Московской государственной академии хореографии (МГАХ), которая в 2023 году праз...
Выставка «Народ Хакасии, рожденный степным ветром», посвященная традиционной культуре хакасского н...
В Москве начали снимать экранизацию повести «Сто лет тому вперед» Кира Булычева с Викторией Исаковой...
Оригинальную инженерную конструкцию 1981 года выставят на аукционе Icons and Idols: Hollywood, соо...
Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл» представит в среду премьеру литературно-музыка...
Главный приз Токийского международного кинофестиваля получил фильм «Хищники» испанского режиссера ...
Второй ролик к фильму с подзаголовком «Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона опубликовали на ютьюб...
Число посетителей выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музе...
Концерт квартета арт-директора и главного организатора международного фестиваля «Джаз...
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина покажет на выстав...
Обучение в третьем потоке школы интеллектуального права «Креатус» прошли более 100 московских креато...
«Детский» этап VI Международного кинофестиваля Arctic open открылся в среду в Архангельске. Как ра...
02.11.2022