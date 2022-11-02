Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые снимется в кино

02.11.2022

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые снимется в кино
18-летняя модель Дева Кассель сыграет в кинокартине «Прекрасное лето» Лауры Лукетти, сообщает Variety.

Вместе с ней в касте итальянская актриса Иле Яра Вианелло, в детстве снявшаяся в главной роли в «Небесном теле» и недавно — в «Павлиньем раю». 

Действие La bella estate развернется в конце 1930-х годов, незадолго до вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну. Прекрасным летом в Турине раскрепощенная и своевольная Амелия, подрабатывающая натурщицей, знакомит свою подругу Джинию с миром богемных художников. Среди них девушка находит первую любовь.

Проект продюсирует Джованни Помпили. Он работал над испанским «Алькаррасом» Карлы Симон, который получил главную награду Берлинале в этом году.

«Драма о совершеннолетии» основана на романе из трех повестей «Прекрасное лето» (1949) итальянского писателя Чезаре Павезе.

Фото: Pixabay