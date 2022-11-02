Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые снимется в кино

18-летняя модель Дева Кассель сыграет в кинокартине «Прекрасное лето» Лауры Лукетти, сообщает Variety.





Вместе с ней в касте итальянская актриса Иле Яра Вианелло, в детстве снявшаяся в главной роли в «Небесном теле» и недавно — в «Павлиньем раю».





Действие La bella estate развернется в конце 1930-х годов, незадолго до вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну. Прекрасным летом в Турине раскрепощенная и своевольная Амелия, подрабатывающая натурщицей, знакомит свою подругу Джинию с миром богемных художников. Среди них девушка находит первую любовь.





Проект продюсирует Джованни Помпили. Он работал над испанским «Алькаррасом» Карлы Симон, который получил главную награду Берлинале в этом году.





«Драма о совершеннолетии» основана на романе из трех повестей «Прекрасное лето» (1949) итальянского писателя Чезаре Павезе.





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