ТНТ начал съемки новогодней комедии «СамоИрония судьбы!»

В фильме снимаются Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и другие звезды телеканала, сообщил «СтарХит».





Название проекта отсылает к легендарной комедии Эльдара Рязанова, вышедшей на экраны в 1975 году. В ленте ТНТ появятся не только сцены из нее, но и пародии на клипы современных исполнителей, популярные фильмы и сериалы, в том числе на «Игру в кальмара». Кроме того, в фильм войдут музыкальные представления.





Зрители увидят в картине 70 версий Жени Лукашина, которых сыграют Павел Воля, Серж Гореликов, участники дуэта Galibri и Mavik и др. Особую роль отвели Михаилу Галустяну. В эпизодах появятся участница Comedy Club Марина Кравец, певицы Ольга Бузова и Клава Кока, телеведущая Ляйсан Утяшева и др.





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