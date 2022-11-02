Вышел первый трейлер российского мультфильма «Царство против разбойников»

Ролик по анимационной картине Марины Лесковой появился на ютьюб-канале «Киноафиша».





Царевич Прохор не хочет платить дань разбойникам, несмотря на протесты Царя и Воеводы. Он отправляется на поиски богатырей, которые сразили бы бандитов. Однако вместо них находит странствующих актеров. С ними оборона города быстро разваливается. Но мучимые виной артисты решают исправить ситуацию.





Режиссер Марина Лескова разработала сценарий проекта при участии Константина Мулина. Ранее она выступила художницей в анимационной сказке «Бабка Ёжка и другие» и сняла мультфильм «Ритаг» по своему сценарию. Продюсированием «Царства» занимались Наталья Образцова и Василий Ровенский. Саундтрек написал Константин Шустарев.





МУльтфильм выйдет на экраны 24 ноября.



