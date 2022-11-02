Съемки сиквела и триквела Red Notice стартуют в январе одновременно

2 января команда комедийного экшна «Красное уведомление» со звездным трио во главе начнет производство двух фильмов, сообщается на сайте Альянса кино- и телеиндустрии.





К своим образам авантюристов и мошенников вернутся Галь Гадот, Райан Рейнольдс и Дуэйн Джонсон. Постановкой продолжений занимается режиссер первой части Роусон Маршалл Тёрбер, продюсированием — Бо Флинн.





Red Notice вышел в ограниченный прокат в США и следом дебютировал на стриминге «Нетфликс» в прошлом ноябре. Фильм стал одним из самых дорогих проектов платформы — его бюджет оценивается в $200 млн. Критики весьма прохладно встретили комедийный боевик, а зрителям он понравился.





По сюжету сотрудник Интерпола (Джонсон) объединяется с аферистом и вором произведений искусства (Рейнольдс), чтобы выйти на след самой разыскиваемой международной преступницы Ладьи (Гадот). К финалу выясняются реальные отношения между героями.





Даты релизов сиквела и триквела «Красного уведомления» пока не названы





Фото: кадр из Red Notice