Новые серии «Умки» представили на кинофестивале Arctic open в Архангельске

Авторы попытались показать традиции северных народов и передать тепло оригинала, сказала ТАСС постановщица мультфильма Татьяна Киселева.





По ее словам, современные эпизоды «Умки» учат уважению к природе и людям. При создании сценария учитывали обычаи жителей Чукотки и других народов Севера, добавила режиссер.





Новые серии основаны на анимационных лентах 1969 и 1970 годов, созданных Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем. В них повзрослевший и ставший шаманом Тайкэ из оригинальных мультиков рассказывает историю про Умку. Также появляются новые персонажи. Современный сериал отличается более динамичным развитием сюжета и монтажом, более яркой картинкой. Это соответствует современным реалиям и особенностям восприятия детей. Главное, что постарались сделать авторы, — передать «тепло и нежность», которыми наделен советский «Умка», рассказала Киселева.





Показы «Умки» на большом экране проходят впервые. Ранее эпизоды появились в библиотеке стриминга Okko и стали выходить в эфире канала «Карусель». Работа над первым сезоном продолжается. Всего планируют выпустить 26 эпизодов.





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