Джазовый фестиваль в Приморье посвятили 100-летию отечественного джаза

Международный музыкальный форум пройдет во Владивостоке в 19-й раз, сообщается на сайте правительства Приморского края.





С 4 по 19 ноября в столице Приморья состоится XIX Международный джазовый фестиваль. В его программе — восемь концертов, участниками которых станут 100 исполнителей.





На открытии джазового праздника выступят певец Арсен Мукенди и эстрадный оркестр Приморской филармонии. Далее приморских слушателей ждут концерты московских музыкантов и певцов: Sergey Golovnya Electro Machine и солистки ASET, джазового ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна, трио LRK и др.





Два фестивальных дня посвятят дальневосточному джазу — концерты дадут Jazz Aqоustic Project (Уссурийск), трио Василисы Макаровой (Владивосток) и «Джаз Тайм» (Сахалин). В финале фестиваля с новой программой Мúsica Lаtina выступит коллектив Даниила Крамера. Солировать будет Юлиана Рогачева.





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