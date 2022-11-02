Стартовали съемки новой версии «Гостьи из будущего»

Фантастический фильм снимает Александр Андрющенко. Он же адаптировал сценарий вместе с Ксенией Мирошник и Андреем Золотаревым и занялся продюсированием проекта вместе с Михаилом Врубелем, Федором Бондарчуком и др.Премьеру ленты планируют сделать новогодним подарком для зрителей — ее релиз назначили на 28 декабря 2023-го.Повесть Кира Булычева из цикла о приключениях Алисы Селезневой появилась в 1978 году. Она получила две экранизации — в виде диафильма «100 лет тому вперёд. Коля в будущем» и пятисерийного телефильма «Гостья из будущего», который пользовался огромной популярностью у советских детей и подростков. Нынешний фильм станет третьей экранизацией произведения.