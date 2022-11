Полноценный трейлер «Аватара 2» появился за 1,5 месяца до премьеры ленты

Второй ролик к фильму с подзаголовком «Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона опубликовали на ютьюб-канале франшизы через пять месяцев после выхода первого тизера-трейлера.





Видео возвращает зрителей в мир Пандоры. Действие разворачивается спустя десять с лишним лет после событий первой части. Джейк Салли становится лидером на’ви и отвечает за защиту планеты от новой атаки землян.





«Путь воды» рассказывает «о семье Джейка и Нейтири; проблемах, с которыми они сталкиваются; поступках, на которые они идут, чтобы защитить семью; сражениях, в которых они участвуют ради выживания; трагедиях, которые они переживают», отмечается в синопсисе.





За сценарий, режиссуру и продюсирование отвечал Джеймс Кэмерон. Полномочия продюсера с ним разделил Джон Линдау. В разработке сценария помогали Аманда Сильвер и Рик Джафф. К своим персонажам вернулись Зои Салдана, Сэм Уортингтон. В сиквеле появится Сигурни Уивер, которая предстанет в новом образе — дочери Нейтири и Джейка.





За два часа с релиза ролик посмотрели 1,9 млн пользователей. The Way of Water дебютирует на широких экранах 16 декабря.





Фото: кадр из трейлера The Way of Water