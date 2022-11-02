Юбилей Московской академии хореографии отметят концертами и выставками

«В стенах академии сложился уникальный педагогический коллектив, традиции исполнительской культуры и профессионального мастерства поколениями передаются молодым артистам», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея в 2022–2023 годах.





Заседание состоялось в Большом театре под председательством главы Минкультуры. По словам министра, только за последние 20 лет студенты и выпускники МГАХ были удостоены свыше 450 премий и дипломов престижных балетных конкурсов и фестивалей.





Ректор МГАХ Марина Леонова уточнила, что юбилею будут посвящены выставки, фестиваль, форум «Балетная школа и балетный театр», гала-концерты и юбилейный вечер.





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