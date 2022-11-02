В Дагестанском музее открылась выставка старинной культуры Хакасии

Ее экспонатами стали старинные костюмы, украшения и декоративно-прикладное искусство республики XIX и XX веков. На выставке представлено около 200 работ, среди которых традиционные хакасские предметы быта, образцы кожаных орнаментированных фляжек, музыкальные инструменты, национальная повседневная и праздничная одежда и украшения.





Проект представлен Хакасским национальным краеведческим музеем имени Л. Р. Кызласова в рамках заключенного в марте этого года соглашения о сотрудничестве между музеями.





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