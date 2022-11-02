В Дагестанском музее открылась выставка старинной культуры Хакасии

02.11.2022

В Дагестанском музее открылась выставка старинной культуры Хакасии

Выставка «Народ Хакасии, рожденный степным ветром», посвященная традиционной культуре хакасского народа, впервые начала работать в Национальном музее Дагестана имени А. Тахо-Годи в Махачкале. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе министерства культуры региона.

Ее экспонатами стали старинные костюмы, украшения и декоративно-прикладное искусство республики XIX и XX веков. На выставке представлено около 200 работ, среди которых традиционные хакасские предметы быта, образцы кожаных орнаментированных фляжек, музыкальные инструменты, национальная повседневная и праздничная одежда и украшения.

Проект представлен Хакасским национальным краеведческим музеем имени Л. Р. Кызласова в рамках заключенного в марте этого года соглашения о сотрудничестве между музеями. 

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