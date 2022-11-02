«Мюзик-Холл» представит литературно-музыкальный проект о Николае Гумилеве

02.11.2022

«Мюзик-Холл» представит литературно-музыкальный проект о Николае Гумилеве

Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл» представит в среду премьеру литературно-музыкального проекта «Я — поэт, моряк и воин», посвященного жизни и творчеству Николая Гумилева (1886–1921).

Организаторами проекта стали Российский фонд культуры и некоммерческое партнерство «Искусство XXI век».

В сопровождении симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением художественного руководителя театра Фабио Мастранджело актер театра и кино Владимир Кошевой прочитает стихотворения Гумилева — от раннего сборника «Путь конквистадоров» до последнего «Огненный столп».

Ранее стало известно, что в Кронштадте установят памятник Николаю Гумилеву.

Фото: Pixabay