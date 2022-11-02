Порядка 400 000 человек посетили выставку коллекции Морозовых в ГМИИ за время ее работы

02.11.2022

Порядка 400 000 человек посетили выставку коллекции Морозовых в ГМИИ за время ее работы

Число посетителей выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, которая закончила свою работу 30 октября, составило почти 400 000 за весь период работы проекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Выставка открылась для посетителей 28 июня. В пространстве одного музея собрали работы Пабло Пикассо, Валентина Серова, Винсента Ван Гога, Константина Коровина и других художников из коллекции братьев-меценатов.

Ранее стало известно, что Дептранс Москвы совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина выпустили лимитированную коллекцию карт «Тройка» по случаю выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых». Купить карты можно на стойках информации в метро и в интернет-магазине. 

Фото: Pixabay