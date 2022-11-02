В Ясной Поляне состоится концерт «Винцкевич-квартета» к 100-летию джаза

02.11.2022

В Ясной Поляне состоится концерт «Винцкевич-квартета» к 100-летию джаза

Концерт квартета арт-директора и главного организатора международного фестиваля «Джазовая провинция» Леонида Винцкевича пройдет в Доме культуры «Ясная Поляна» в Тульской области 12 ноября. Об этом сообщила пресс-служба музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

В программу включены произведение из альбомов, выпущенных музыкантом к 100-летию российского джаза. На концертре прозвучат джазовые стандарты и композиции с альбомов Sugar Fields, California Spirit Bach, Jazz Cello Reflection. 

Ранее стало известно, что 4 ноября в Приморской краевой филармонии во Владивостоке начнется джазовый фестиваль. Он пройдет в столице Приморья в 19-й раз и будет посвящен столетию этого музыкального жанра в России. В этот раз фестиваль продлится более двух недель — до 19 ноября. 

Фото: Pixabay