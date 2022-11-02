Завершился третий поток школы «Креатус»

Обучение в третьем потоке школы интеллектуального права «Креатус» прошли более 100 московских креаторов, сообщили организаторы проекта.





В финале программы студентам рассказали об экономическом смысле интеллектуальных прав, также для них провели семинар по отработке навыков управления ИП при помощи цифровых сервисов — от фиксации авторских прав до монетизации продуктов.





Авторское право появляется при создании произведения, его стоит зафиксировать, чтобы избежать конфликтов и злоупотреблений со стороны недобросовестных конкурентов и сотрудников, копирующих чужие материалы. Для этого нужно депонировать произведение на n’RIS или других платформах, откуда информация поступит в РЦИС.РФ, где будет хранится. Только после этого продуктом можно делиться.





Монетизировать контент можно на сервисах-витринах, например, IPEХ. Эта платформа позволяет составлять лицензионные договоры и имеет минимальные издержки, что удобно при небольших бюджетах. Представители сервиса представили договор в формате комиксов для более удобного восприятия участниками соглашения. Пользователи IPEХ могут и продавать контент, и покупать его.





Студенты обсудили интеллектуальные права как экономический актив следующего поколения с главой Федерации интеллектуальной собственности Сергеем Матвеевым. Уже сегодня основная часть стоимости продукта связана не с физическим трудом и производством, а с интеллектуальным правами (патентами, ноу-хау и др.). Институт ИП предполагает защиту инвестиций именно в креативные продукты. Их многообразие вкупе с появлением новых технологий привели к появлению новой формы интеллектуального права, которое может фиксироваться не только в юридических документах, но и в записи в блокчейне. Концепция «токенизации» права лежит и в основе РЦИС.РФ. Скоро узлами этой сети станут ФТС и МВД, которые имеют полномочия пресекать нарушения в сфере ИП. Для них будет полезен список лицензиатов, отметил Матвеев.





Фото: пресс-служба Digital IP