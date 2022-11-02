Писательница Джули Пауэлл, по чьим мемуарам сняли фильм с Мерил Стрип, умерла в 49 лет

Причиной смерти Пауэлл стала остановка сердца.





Пауэлл стала популярной благодаря своему кулинарному блогу, в котором она поставила перед собой цель повторить все 524 рецепта из кулинарной книги Джулии Чайлд. Джули рассказывала в блоге о том, с какими трудностями столкнулась. В 2005 году на основе записей в блоге она выпустила мемуары.





По этой истории режиссер Нора Эфрон сняла фильм «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (Чайлд сыграла Мерил Стрип, а Пауэлл — Эми Адамс).





Вторая книга Пауэлл «Раскол: история брака, мяса и одержимости», опубликованная в 2009 году, была посвящена больше ее супружеской жизни.





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