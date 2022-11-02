Четвертая экспозиция цикла «История российского дизайна» открывается в Новой Третьяковке

Дистанционный курс запустили Агентство креативных индустрий и центр Digital IP, сообщили организат...
Музыкальный форум откроет пианист и дирижер Александр Гиндин в рамках подготовки праздничных меропри...
Актриса прокомментировала в эпизоде шоу The View возможность съемок продолжения кинокартины 2006 г...
Глава верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что в ...
В Западном крыле Новой Третьяковки в четвертый раз обновили экспозицию «История российского дизайн...
Дистанционный курс запустили Агентство креативных индустрий и центр Digital IP, сообщили организат...
Музыкальный форум откроет пианист и дирижер Александр Гиндин в рамках подготовки праздничных меропри...
Актриса прокомментировала в эпизоде шоу The View возможность съемок продолжения кинокартины 2006 г...
Глава верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что в ...
В Западном крыле Новой Третьяковки в четвертый раз обновили экспозицию «История российского дизайн...
Первые кадры слэшера привлекли внимание любителей жанра, что помогло вывести фильм в прокат в четыре...
Власти Омской области и региональные историки и краеведы издали к двухсотлетию сибирского региона ...
ГАМТ планирует проводить онлайн-трансляции постановок из текущего репертуара, сообщили в пресс-служб...
Народный артист РФ Олег Газманов сообщил о создании общенационального проекта поддерж...
Сценарист и продюсер Брайан Фуллер впервые выступит в качестве режиссера в хорроре Dust Bunny, сообщ...
Руководители Государственного центрального музея современной истории России, Новгородского государ...
Киностудия «Ленфильм» начала работу над сериалом в жанре фэнтези о русских витязях, доживших до со...
Глайндборнский оперный театр (английское графство Восточный Сассекс) в первый раз в и...
Отказ от проведения в 2022 году Санкт-Петербургского международного культурного форум...
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил итоги четвертого специального грантового конк...
Фильм Александра Сокурова «Сказка» в ближайшие месяцы представят на экранах в кинотеатрах Испании,...
Премьера третьего сезона медицинской мелодрамы «Тест на беременность» пройдет 16 ноября...
Ролик третьего сезона фэнтези-шоу по трилогии Филипа Пулмана появился на ютьюб-канале вещателя. ...
Коллектив под руководством Владимира Фирсова представит программу удмуртских народных песен и танц...
02.11.2022