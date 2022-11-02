Четвертая экспозиция цикла «История российского дизайна» открывается в Новой Третьяковке

02.11.2022

Четвертая экспозиция цикла «История российского дизайна» открывается в Новой Третьяковке

В Западном крыле Новой Третьяковки в четвертый раз обновили экспозицию «История российского дизайна», сообщает РИА Новости. Ее организацией занимается Московский музей дизайна.

В новой редакции появилось более 70 работ из области актуального предметного, промышленного, графического и фэшн-дизайна. Акцент — на исторические связи, аналогии, параллели и переосмысление отечественного дизайн-наследия. 

Проект «История российского дизайна. Избранное» впервые представили публике в начале декабря 2021 года, с тех пор она периодически пополняется. Обновленная выставка будет работать до 31 января.

Фото: Московский музей дизайна