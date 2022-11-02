К 200-летию Омской области издана уникальная книга об истории региона

По словам научного редактора книги директора Омской государственной областной научной библиотекой имени А. С. Пушкина Александра Ремизова, это издание уникально для России.





«Есть подобные, но так, чтобы был охвачен весь период времени, все персоналии — от царских до советских и постсоветских, независимо от партийной принадлежности и симпатий — это уникально», — отметил он.





Издание состоит из пяти глав: «Первые лица. Имперский период», «Первые лица. Годы великих потрясений», «Первые лица. Советская эпоха (1919-1991)», «Первые лица. Законодательная власть (1994-2022)», «Первые лица. Новейшее время (1991-2022)».





Тираж у издания насчитывает 2000 экземпляров.





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