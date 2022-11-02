Началась регистрация в школу интеллектуального права «Креатус Онлайн»

Дистанционный курс запустили Агентство креативных индустрий и центр Digital IP, сообщили организаторы.





Зарегистрироваться на обучение в онлайн-школе можно по ссылке . Занятия стартуют 1 декабря. К участию приглашают самозанятых граждан, ИП, представителей юрлиц, работающих в креативных индустриях.





В АКИ отметили, что агентство нацелено на стимулирование развития столичных творческих предпринимателей, для чего необходимо овладевать инструментами в области охраны и защиты интеллектуальных прав и управления нематериальными активами. Эти знания можно получить с помощью онлайн-версии «Креатуса», где можно изучать материал в удобное для студентов время. В Digital IP добавили, что акцент в программе сделан на авторском праве как основе креативных индустрий.





Студенты узнают об охране результатов креативной работы, основных авторских правах, учете и оценке своего творческого продукта, а также научатся определять зоны свободного и принудительного использования объектов интеллектуальных прав.





Преподаватели курса — эксперты и практикующие юристы — не только расскажут теоретическую часть, но и разберут конкретные примеры. Слушателям предстоит самостоятельно изучить 21 видеолекцию и пройти тестирование. По его результатам будут выданы онлайн-сертификаты.





Фото: пресс-служба Digital IP