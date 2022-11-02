Проекты об истории Донбасса, выставка новгородской иконописи и экспозиция о школьном образовании: три федеральных музея презентовали планы на 2023 год

Руководители Государственного центрального музея современной истории России, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника и Государственного музея политической истории России представили планы экспозиционно-выставочной деятельности в 2023 году. Презентации учреждений заслушала статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

Главным проектом будущего года в Музее современной истории станет выставка «Донбасс – Россия: история и современность». Это первый масштабный выставочный проект о Донбассе как об историко-культурном явлении. Он приурочен к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и отвечает актуальному запросу российского общества на получение достоверной информации о регионе.

Важной частью проекта станет проведение цикла лекций и мастер-классов с участием студентов ведущих творческих вузов страны.

Не менее знаковым проектом станет экспозиция «Нить истории», которая представит более 600 ковров, панно и гобеленов из собрания ГЦМСИР. Особое место в коллекции занимают сюжетные ковры, иллюстрирующие важнейшие исторические события, такие как полет в космос первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой. Проект включает в себя показ предметов декоративно-прикладного искусства из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Дагестана, Казахстана и Молдавии. В ходе презентации Алла Манилова дала поручение руководителю музея проработать возможность экспонирования выставки в рамках форума «Каспийской пятерки», намеченного к проведению в Тегеране в 2023 году, а также рассмотреть план показа выставки «Нить истории» в странах СНГ.

В следующем году Музей современной истории также готовит выставки, посвященные памятным датам. Так, к 120-летию двух великих российских ученых будет запущен проект «Эффект Курчатова-Александрова» об их уникальном вкладе в развитие науки и национальной безопасности России. Выставка «Сталинград сражается» к 80-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков представят предметы, скомплектованные в ходе научных экспедиций музея в 1943 и 1959 гг. Подлинные экспонаты расскажут об обороне города от лица жителей, партизан, воинов и военных корреспондентов. Кроме того, в Сычевском краеведческом музее Смоленской области будет открыта фотовыставка «Подвиг Сталинграда». К 100-летию выдающегося дагестанского и советского поэта Расула Гамзатова будет подготовлена выставка «Мой Дагестан. Наш Расул».

Крупным проектом 2023 года станет выставка «Под кровом милости твоей», представляющая образ Богоматери Знамение в памятниках новгородского музея. Генеральный директор новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева подчеркнула, что учреждение обладает самой крупной экспозицией икон в мире – порядка 1500 тысяч предметов древнерусской живописи. Выставка посвящена древнему чудотворному образу Богоматери Знамение, согласно преданию, спасшему Великий Новгород во время осады суздальскими войсками в 1170 г. В экспозиции будут представлены произведения иконописи, шитья, декоративно-прикладного искусства с образом Богоматери Знамение, а также памятники с изображением легендарной битвы новгородцев с суздальцами.

Другим важным проектом, рассказывающим об истории жителей города, станет выставка «А вы плотници суще», названная фразой из Ипатьевской летописи, обращенной к новгородцам киевлянами. Выставка представит редкие археологические артефакты и расскажет о технологиях обработки дерева в Древнем Новгороде на основе сохранившихся инструментов деревообработки и самих предметах, изготовленных из дерева.

Среди гостевых выставочных проектов Наталья Григорьева особенно отметила выставку об искусстве Древнего мира из собрания ГМИИ им. Пушкина, которая включает в себя произведения искусства Древнего Египта, Месопотамии, Ирана, государства Урарту, Кипра, Греции и Рима. Кроме того, музей готовит выставку к 150-летию С. В. Рахманинова, которая познакомит посетителей с детскими годами великого российского композитора и даст представление о значении семьи и детских впечатлений на новгородской земле в формировании характера и мировоззрения музыканта, а также об отражении этих впечатлений в его произведениях.

Широкая региональная программа запланирована у музея. Так, во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке и в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Александровская слобода» покажут выставку о берестяных грамотах. В Дагестане – выставку офортов И. И. Шишкина из собрания музея, а в Санкт-Петербурге во Всероссийском музее А. С. Пушкина представят около 50 предметов графики и живописи, связанных с наследием поэта, юбилейный год которого также намечен на 2023 год.

Проект об истории Донбасса готовит и Музей политической истории России. По словам первого заместителя генерального директора музея по научной работе Елены Лысенко, в экспозиции будут представлены основные этапы истории Донбасса в XX столетии: создание мощной промышленной базы, события Великой Отечественной войны и период восстановления, «золотой период» региона 1960-70-х годах. Переломной точкой в сценарии выставки станут события 2014 г. и их последствия для жителей Донбасса. Заключительный комплекс расскажет о процессах восстановления мирной жизни на освобожденных территориях. Партнером проекта выступает луганская общественная организация «Не забудем, не простим!».

В рамках Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации в 2023 году, музей планирует открыть выставку «История в учебнике, учебник в истории». Экспозиция представит школьный учебник истории как важнейший инструмент сохранения исторической памяти и формирования национальной идентичности в России. В подготовке проекта примут участие ведущие научно-исследовательские центры, библиотеки и вузы страны, в том числе Российская национальная библиотека и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.

Будет открыта выставка «МАКСИМально Горький» к 155-летию поэта. Она покажет его биографию сквозь призму общественно-политической деятельности автора. О выдающихся инженерах России XIX-XX вв. расскажет проект «Изобретая будущее…». Выставка о работе, отвечающей на запросы государства в экономической, политической и социальной сферах, призвана способствовать повышению популярности в России инженерных специальностей среди молодежи. Проект станет презентацией неоценимого вклада в развитие стратегических отраслей народного хозяйства.

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