Фестиваль «Суздаль-Миллениум» пройдет в ноябре во Владимирской области

Музыкальный форум откроет пианист и дирижер Александр Гиндин в рамках подготовки праздничных мероприятий к 1000-летию Суздаля, сообщили организаторы.





3 ноября во Владимире пройдет первый фестивальный концерт. «Виртуозы Москвы» выступят с программой сочинений Баха, Шнитке и др. За дирижерский пульт встанет Арсентий Ткаченко, солировать будет Александр Гиндин.





4 ноября в Суздале Гиндин даст сольный концерт. Публика услышит Рахманинова, Листа и других авторов. 11 ноября Российский национальный оркестр исполнит музыку Брамса и Рахманинова. Дирижировать будет Феликс Коробов. 13 ноября Квартет им. Бородина представит программу ансамблевых сочинений Брамса и Франка. Концерт пройдет в Суздальском кремле.





3 и 12 ноября Гиндин проведет мастер-классы для начинающих музыкантов.