В Великобритании исполнят арии из оперы темнокожего композитора XVIII века

02.11.2022

В Великобритании исполнят арии из оперы темнокожего композитора XVIII века

Глайндборнский оперный театр (английское графство Восточный Сассекс) в первый раз в истории включил в концертную программу произведения французского композитора Жозефа Болоня де Сен-Жоржа (1745-1799), прозванного «темнокожим Моцартом». Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Арии из единственной сохранившейся оперы де Сен-Жоржа «Анонимный любовник» станут частью современной постановки о композиторе, после которой исполнят «Реквием» Моцарта. 

Режиссер-постановщик Симона Иббетт-Браун отметила, что цель ее проекта — борьба за «настоящее равноправие» в опере.

Фото: Pixabay