В Великобритании исполнят арии из оперы темнокожего композитора XVIII века

Арии из единственной сохранившейся оперы де Сен-Жоржа «Анонимный любовник» станут частью современной постановки о композиторе, после которой исполнят «Реквием» Моцарта.





Режиссер-постановщик Симона Иббетт-Браун отметила, что цель ее проекта — борьба за «настоящее равноправие» в опере.





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