Энн Хэтэуэй рассказала, как «Дьявол носит Prada» может получить сиквел

Актриса прокомментировала в эпизоде шоу The View возможность съемок продолжения кинокартины 2006 года, где сыграла с Мэрил Стрип и Эмили Блант.





По ее мнению, сегодня снять вторую часть драмеди вряд ли возможно, поскольку The Devil Wears Prada — «продукт другой эпохи». Оригинальная история сосредоточена на создании печатного журнала, а сейчас «все стало цифровым», пояснила актриса.





Хэтэуэй подчеркнула, что мысли о возвращении к героиням фильма кажутся ей заманчивыми, однако история вряд ли будет продолжена. Более вероятным ей кажется не создание сиквела, а перезапуск ленты с новым актерским составом. В современной версии «Дьявол носит Prada» был бы отражен нынешний цифровой мир.





Оригинальный фильм снял Дэвид Френкель. История разворачивается в Нью-Йорке вокруг недавней выпускницы университета (Хэтэуэй), попавшей на работу в редакцию влиятельного модного журнала в качестве ассистентки жесткой и властной руководительницы (Стрип). Считается, что прообразом главредши стала Анна Винтур из Vogue.





Фото: кадр из The Devil Wears Prada