Актрису Светлану Спиридонову похоронят 2 ноября в Ярославле

Актриса Волковского театра скончалась после тяжелой болезни, сообщили в учреждении.

Светлана Спиридонова умерла 30 октября в возрасте 62 лет. Прощание с ней назначили на 2 ноября 10:00 в «Некрополе». В 11:00 в Волковском театре пройдет гражданская панихида. В этот же день артистку похоронят на Осташинском кладбище.





После окончания ГИТИСа молодая актриса поступила в Театр драмы им. Волкова. В 1980-е она сыграла во многих постановках-экспериментах главрежа театра Глеба Дроздова. На излете десятилетия отправилась в Тольятти работать в его новом театре «Колесо». Через несколько лет поступила на службу в Ярославский ТЮЗ. С 1995-го Спиридонова снова начала работать в Волковском театре, где сыграла одни из лучших своих ролей.