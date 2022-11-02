Мадс Миккельсен сыграет в режиссерском дебюте создателя «Ганнибала»

Сценарист и продюсер Брайан Фуллер впервые выступит в качестве режиссера в хорроре Dust Bunny, соо...
Отказ от проведения в 2022 году Санкт-Петербургского международного культурного форум...
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил итоги четвертого специального грантового конк...
Фильм Александра Сокурова «Сказка» в ближайшие месяцы представят на экранах в кинотеатрах Испании,...
Премьера третьего сезона медицинской мелодрамы «Тест на беременность» пройдет 16 ноября...
Сценарист и продюсер Брайан Фуллер впервые выступит в качестве режиссера в хорроре Dust Bunny, соо...
Отказ от проведения в 2022 году Санкт-Петербургского международного культурного форум...
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил итоги четвертого специального грантового конк...
Фильм Александра Сокурова «Сказка» в ближайшие месяцы представят на экранах в кинотеатрах Испании,...
Премьера третьего сезона медицинской мелодрамы «Тест на беременность» пройдет 16 ноября...
Ролик третьего сезона фэнтези-шоу по трилогии Филипа Пулмана появился на ютьюб-канале вещателя. ...
Коллектив под руководством Владимира Фирсова представит программу удмуртских народных песен и танц...
Британский актер может сняться как минимум в трех картинах по киновселенной DC, сообщил Giant Freaki...
Экспозиция «Народ Хакасии, рожденный степным ветром» расположилась в Национальном музее Дагестана им...
Американский актер Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в сериале «Чудо-человек», сообщил Dead...
Оскароносная актриса предстала в образах матери и дочери в фильме британской постановщицы Джоанны Хо...
1 ноября в Москве прошло заседание оргкомитета под председательством главы Минкультуры РФ Ольги Лю...
Фильм планировали выпустить в ноябре, однако релиз сдвинули на следующий месяц. Об этом сообщили в...
Новое нападение на произведение искусства произошло в Старой национальной галерее в Берлине, сообщае...
18 победителей смогут бесплатно учиться в проекте «Золотая нота: трамплин для талантов» детской ро...
Британская актриса Эмилия Кларк возглавит каст фильма «Идеальная жена», сообщил журнал Variety. ...
Совместный проект ВИЭМа и РЭМа посвящен Году культурного наследия, рассказали в пресс-службе Минкуль...
Режиссер Алексей Федорченко намерен совместно с Центром современной драматургии (ЦСД)...
Премьера сериала состоится 3 ноября на стриминге Kion. Ролик по грядущему детективу опубликован на...
Также продюсер анонсировал новую версию «Ласкового мая» с молодыми участниками. Об этом говорится в ...
02.11.2022