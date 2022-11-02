Мадс Миккельсен сыграет в режиссерском дебюте создателя «Ганнибала»

Сценарист и продюсер Брайан Фуллер впервые выступит в качестве режиссера в хорроре Dust Bunny, сообщил Screen Daily.





По сюжету девочка просит соседа убить обитающего под ее кроватью монстра. По ее словам, страшное создание съело ее семью. Фильм возвращает к популярному в 1980-е жанру хорроров для всей семьи, отмечает режиссер-дебютант.





Фуллер снимет Dust Bunny по своему сценарию. Он уже работал с Миккельсеном, исполнителем главной роли в сериале «Ганнибал», где Фуллер выступал шоураннером. Съемки ленты планируют начать в январе.





Ранее сообщалось, что Брайан Фуллер станет создателем сериальной версии хоррор-франшизы «Пятница, 13-е», которая расскажет предысторию серии фильмов ужасов об убийце в хоккейной маске. Проект получил название «Хрустальное озеро». Его производством займется А24, а трансляцией в Сети — стриминг Peacock.





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