Михаил Швыдкой: «Русские сезоны» не отменят вслед за ПМКФ

02.11.2022
Отказ от проведения в 2022 году Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) в текущих условиях был верным решением. Однако такая ситуация не повлечет за собой отмену культурных мероприятий, в том числе проекта «Русские сезоны» или Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова. Об этом сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Есть очень сложные этические моменты, которые сегодня нужно соблюдать как никогда, и это хрупкая грань, которую нельзя переходить. Мне кажется, что отмена форума правильна по этическим соображениям», — сказал он.
Министерство культуры РФ 21 октября объявило, что Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году не состоится.
«Русские сезоны» — проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям. Он инициирован правительством России и Минкультуры РФ.
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