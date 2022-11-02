Михаил Швыдкой: «Русские сезоны» не отменят вслед за ПМКФ

«Есть очень сложные этические моменты, которые сегодня нужно соблюдать как никогда, и это хрупкая грань, которую нельзя переходить. Мне кажется, что отмена форума правильна по этическим соображениям», — сказал он.





Министерство культуры РФ 21 октября объявило, что Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году не состоится.





«Русские сезоны» — проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям. Он инициирован правительством России и Минкультуры РФ.





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