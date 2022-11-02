ПФКИ поддержал 143 проекта по итогам четвертого спецконкурса

02.11.2022

ПФКИ поддержал 143 проекта по итогам четвертого спецконкурса

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил итоги четвертого специального грантового конкурса 2022 года. Его главной тематикой была культурная интеграция ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в единое культурно-историческое пространство. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Поддержаны 143 проекта на сумму более 953 млн рублей, наиболее популярным стало направление «Мы вместе».

«В соответствии с положением по этому направлению подавались проекты, представляющие историческое единство Донбасса с Россией, преемственность истории, развитие побратимских связей Донбасса и освобождаемых территорий с регионами и городами России, гармоничность сосуществования людей разных национальностей и культур, просветительские, образовательные, волонтерские и партнерские проекты, в том числе в сфере медиа и культуры», — говорится в сообщении.

Вторым по популярности стало направление «Культурный код», был поддержан 41 проект.

Средний размер гранта достиг почти 6,7 млн рублей.

Фото: Pixabay