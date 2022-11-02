ПФКИ поддержал 143 проекта по итогам четвертого спецконкурса

Поддержаны 143 проекта на сумму более 953 млн рублей, наиболее популярным стало направление «Мы вместе».





«В соответствии с положением по этому направлению подавались проекты, представляющие историческое единство Донбасса с Россией, преемственность истории, развитие побратимских связей Донбасса и освобождаемых территорий с регионами и городами России, гармоничность сосуществования людей разных национальностей и культур, просветительские, образовательные, волонтерские и партнерские проекты, в том числе в сфере медиа и культуры», — говорится в сообщении.





Вторым по популярности стало направление «Культурный код», был поддержан 41 проект.





Средний размер гранта достиг почти 6,7 млн рублей.





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