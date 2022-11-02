Сокуров: «Сказка» в ближайшие месяцы выйдет в прокат в европейских странах

02.11.2022

Сокуров: «Сказка» в ближайшие месяцы выйдет в прокат в европейских странах

Фильм Александра Сокурова «Сказка» в ближайшие месяцы представят на экранах в кинотеатрах Испании, Португалии, Италии и ряда других европейских стран. Об этом режиссер, народный артист России заявил ТАСС.

«Я, честно говоря, рад, что так разворачивается. Мне казалось <...> по первому испугу от фильма французов в Каннах, что они вообще побоятся даже двинуться в сторону фильма, но в общем оказалось не так. Очень хотят смотреть», — подчеркнул режиссер.

В начале октября стало известно, что фильм Сокурова представили на Международном кинофестивале в Южной Корее. 

Работа над картиной завершилась весной 2022 года. События фильма разворачиваются в годы Второй мировой войны. 

Фото: Pixabay