Сокуров: «Сказка» в ближайшие месяцы выйдет в прокат в европейских странах

«Я, честно говоря, рад, что так разворачивается. Мне казалось <...> по первому испугу от фильма французов в Каннах, что они вообще побоятся даже двинуться в сторону фильма, но в общем оказалось не так. Очень хотят смотреть», — подчеркнул режиссер.





В начале октября стало известно, что фильм Сокурова представили на Международном кинофестивале в Южной Корее.





Работа над картиной завершилась весной 2022 года. События фильма разворачиваются в годы Второй мировой войны.





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