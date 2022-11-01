HBO показал трейлер финального сезона «Темных начал»

Коллектив под руководством Владимира Фирсова представит программу удмуртских народных песен и танц...
Британский актер может сняться как минимум в трех картинах по киновселенной DC, сообщил Giant Freaki...
Экспозиция «Народ Хакасии, рожденный степным ветром» расположилась в Национальном музее Дагестана им...
Американский актер Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в сериале «Чудо-человек», сообщил Dead...
Оскароносная актриса предстала в образах матери и дочери в фильме британской постановщицы Джоанны Хо...
Коллектив под руководством Владимира Фирсова представит программу удмуртских народных песен и танц...
Британский актер может сняться как минимум в трех картинах по киновселенной DC, сообщил Giant Freaki...
Экспозиция «Народ Хакасии, рожденный степным ветром» расположилась в Национальном музее Дагестана им...
Американский актер Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в сериале «Чудо-человек», сообщил Dead...
Оскароносная актриса предстала в образах матери и дочери в фильме британской постановщицы Джоанны Хо...
1 ноября в Москве прошло заседание оргкомитета под председательством главы Минкультуры РФ Ольги Лю...
Фильм планировали выпустить в ноябре, однако релиз сдвинули на следующий месяц. Об этом сообщили в...
Новое нападение на произведение искусства произошло в Старой национальной галерее в Берлине, сообщае...
18 победителей смогут бесплатно учиться в проекте «Золотая нота: трамплин для талантов» детской ро...
Британская актриса Эмилия Кларк возглавит каст фильма «Идеальная жена», сообщил журнал Variety. ...
Совместный проект ВИЭМа и РЭМа посвящен Году культурного наследия, рассказали в пресс-службе Минкуль...
Режиссер Алексей Федорченко намерен совместно с Центром современной драматургии (ЦСД)...
Премьера сериала состоится 3 ноября на стриминге Kion. Ролик по грядущему детективу опубликован на...
Также продюсер анонсировал новую версию «Ласкового мая» с молодыми участниками. Об этом говорится в ...
Отечественный сериал о суррогатном материнстве «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной в гла...
Шоу «Хрустальное озеро» представит расширенную предысторию долгоиграющей серии фильмов ужасов о мань...
4 ноября во всех регионах России пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз мероприятия ...
В длинный список 2022 года вошли 35 работ в семи номинациях, сообщила пресс-служба Российского фонда...
Возможную дату премьеры постапокалиптического шоу «Одни из нас» в соцсетях назвало издание Culture...
Выставка во Всероссийском музее декоративного искусства посвящена истории заонежской вышивки — одног...
01.11.2022