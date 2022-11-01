HBO показал трейлер финального сезона «Темных начал»

Ролик третьего сезона фэнтези-шоу по трилогии Филипа Пулмана появился на ютьюб-канале вещателя.





В последних сериях главная героиня Лира, считающаяся ребенком из пророчества, и Уилл, носитель чудесного ножа, отправляются в мир мертвых. Оттуда никто не возвращается, однако это не страшит Лиру. Она готова умереть, делая важное дело для мира, оказавшегося на грани разрушения.





«Надежда вспыхнет во тьме», — гласит синопсис проекта.





Последний сезон шоу снят по книге «Янтарный телескоп». Главные роли вновь исполнят Дафне Кин и Амир Уилсон, а также Симона Кирби, Рут Уилсон, Джеймс Макэвой и др.





Сериал о путешествиях девочки по параллельным мирам в поисках разгадки частицы стартовал в 2019 году. Трилогия Пулмана дебютировала в 1995-м. Позже вышли еще два издания и трилогия-компаньон «Книга пыли».









Фото: кадр из трейлера His Dark Materials