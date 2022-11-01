Ансамбль «Италмас» из Удмуртии впервые выступит в программе «Мы — Россия»

Коллектив под руководством Владимира Фирсова представит программу удмуртских народных песен и танцев в четырех городах, сообщается в пресс-релизе Минкультуры РФ.





Концерты «Удмуртия праздничная» ансамбля песни и танца «Италмас» им. А. В. Мамонтова пройдут с 3 по 10 ноября в рамках программы «Мы — Россия» (один их двух проект гастрольного плана Минкультуры). Организатор — Росконцерт.





Увидеть и услышать образцы удмуртского хореографического и вокального творчества можно в Йошкар-Оле (Марий Эл), Дзержинске (Нижегородская область), Петербурге и Петрозаводске (Карелия).





История коллектива начинается в 1936 году. Его репертуар состоит преимущественно из национальных танцев и песен удмуртов и других финно-угорских народов, а также сочинений Петра Чайковского, уроженца удмуртского Воткинска.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ