Генри Кавилл рассказал, как изменится Супермен в новых фильмах

Британский актер может сняться как минимум в трех картинах по киновселенной DC, сообщил Giant Freakin Robot.





В комментарии Screen Rant Кавилл заявил, что видит в своем герое уникальную способность отдавать и любить — любить людей и Голубую планету, ставшую его вторым домом. Он хочет, чтобы и люди чувствовали себя немного Суперменами. Актер подчеркнул, что будет стараться сделать так, чтобы зрители уходили из кинотеатров с ощущением способности летать и желанием защищать и делиться.





Официально WB Discovery не сообщала, когда и в каких кинокартинах ждать Кавилла. Инсайдеры Giant Freakin Robot заявили, что персонаж в его исполнении может появиться в компании других супергероев в «Лиге справедливости 2» и сразиться с героем Дуэйна Джонсона в сиквеле «Черного Адама». Кроме того, актер может сыграть в первом с 2013 года сольнике криптонца — Man of Steel 2.





Фото: кадр из Man of Steel