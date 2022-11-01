«Чудо-человеком» в киновселенной Marvel станет звезда «Матрицы 4»

Американский актер Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в сериале «Чудо-человек», сообщил Deadline.





Анонсированное в июне шоу обзавелось исполнителем основной роли, сценаристом и режиссером. Одну или несколько серий снимет постановщик марвеловского кинокомикса «Шан-Чи» Дестин Дэниел Креттон по сценарию Эндрю Гесса. Креттон также займется продюсированием проекта.





В шоу появится британский актер Бен Кингсли. Он вновь сыграет Тревора Слэттери, в образе которого предстал в триквеле «Железного человека» (2013).





Wonder Man дебютировал в комиксах о Мстителях в 1964 году. Саймон Уильямс — человек, подвергшийся ионному облучению и получивший силы после этого. Он стал одним из создателей Мстителей Западного побережья и другом Ванды и Вижена.





Фото: кадр из The Matrix Resurrections