Вышел трейлер «Вечной дочери» с Тильдой Суиннтон в двух главных ролях

Оскароносная актриса предстала в образах матери и дочери в фильме британской постановщицы Джоанны Хогг. Дебютный ролик опубликован на ютьюб-канале студии А24.





The Eternal Daughter рассказывает историю Джулии и ее матери Розалинд, которые заселяются в отель. В прошлом у Розалинд «были отношения» с домом — в нем прошла ее юность. Вскоре они начинают слышать странные звуки и видеть тени. Женщины сталкиваются с призраками прошлого и старыми тайнами в прямом и переносном смыслах.





Каст ленты дополнили Карли-София Дэйвис, Зинния Дэвис-Кук, Джозеф Майделл, Алфи Санки-Грин и др. Сценарий написала Джоанн Хогг.





Фильм успел стать фестивальным хитом. Его показывали в Каннах, Венеции, Торонто. В широком прокате «Вечная дочь» появится 2 декабря.





На момент написания заметки рейтинг картины на Rotten Tomatoes составил 95% на основе 38 рецензий кинокритиков, а рейтинг ожиданий на «Кинопоиске» — 99% на основе 536 откликов пользователей.



