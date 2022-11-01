Премьеру шпионского детектива «Тень. Взять Гордея» перенесли на декабрь

01.11.2022

Премьеру шпионского детектива «Тень. Взять Гордея» перенесли на декабрь
Фильм планировали выпустить в ноябре, однако релиз сдвинули на следующий месяц. Об этом сообщили в пресс-службе проекта, передает ТАСС.

«Тень. Взять Гордея» появится в кинотеатрах страны 8 декабря. Причины переноса релиза представители проекта не уточнили.

Действие детективного триллера развернется в современной РФ и расскажет о том, как молодой российский контрразведчик выслеживает легендарного агента Гордея, который регулярно крадет гостайны. Фильм частично основан на реальных событиях, а также на опыте общения съемочной команды с сотрудниками службы, отмечает агентство.

Ленту сняли Илья Куликов и Аня Мирохина. Каст составили Олег Гаас, Филипп Янковский, Надежда Михалкова и др.

1 ноября также вышел трейлер фильма. 


Фото: кадр из трейлера «Тени»