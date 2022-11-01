«Клоуна» Тулуз-Лотрека облили «кровью»

Новое нападение на произведение искусства произошло в Старой национальной галерее в Берлине, сообщает ArtNews.





В минувшие выходные неизвестный вылил фальшивую кровь на полотно французского постимпрессиониста Анри де Тулуз-Лотрека и приклеил себя к стене рядом с ней. Его задержала полиция.





Картина хранится в Фонде прусского культурного наследия. Его реставраторы проводят тщательный осмотр «Клоуна». По предварительной информации, работа не получила серьезных повреждений.





«Я шокирован продолжением бессмысленной атаки на искусство, которая в данном случае явно не может быть отнесена к какой-либо климатической и политической группе активистов», — заявил DPA глава фонда Герман Парцингер.





Нападение на «Клоуна» произошло в один день с акцией Letzte Generation — участники группы приклеили себя близ скелета динозавра в Музее естественной истории в Берлине. В заявлении движения отмечается, что так оно хотело призвать к борьбе с климатическими изменениями, которые грозят людям вымиранием. Ранее его активисты облили пюре «Стога сена» Клода Моне в Музее Барберини в Постдаме.





Ответственность за инцидентс работой Тулуз-Лотрека на себя пока никто не взял.



