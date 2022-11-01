«Золотая нота» объявит итоги финального прослушивания в начале ноября

18 победителей смогут бесплатно учиться в проекте «Золотая нота: трамплин для талантов» детской рок-школы Фонда поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера, сообщили организаторы.





Прослушивания проходят по направлениям вокала, гитары и бас-гитары, ударных и клавишных. Выступления оценивает жюри в составе организатора и продюсера проекта Игоря Сандлера, певицы Марии Кац, исполнителей Алексея Глызина, Александра Буйнова и др.





Наибольшее число участников было в отборе для певцов и певиц, которые исполнили джазовые композиции, песни AC/DC и Blondie, «Арии» и IOWA. Гитаристы выступали сольно, в дуэтах и ансамблях, демонстрируя навыки игры на классическом, акустическом, электро- и бас-инструменте. Они представили широкий репертуар: от произведений лютниста эпохи Ренессанса Франческо да Милано до песен Nirvana, «КиШ» и авторских сочинений. Барабанщики предпочли треки Deep Purple, Prodigy и других групп, а клавишники — классику и авторские работы.





По словам Сандлера, на прослушиваниях жюри познакомилось с детьми и подростками, желающими исполнять «сложную, серьезную, фундаментальную музыку, причем в ее самых современных направлениях». Среди них он назвал джаз-рок, прогрессив, блюз, хард, фанк, альтернативу и другие жанры, «во всей красе демонстрирующие многополярность такого потрясающего явления, как рок-музыка». Он подчеркнул, что выступает за «сильный многожанровый музыкальный материал» и хочет, чтобы российские исполнители радовали не только соотечественников, но и весь мир.





Не прошедшим на бюджет конкурсантам предложат поучаствовать в проекте на платной основе. Обучение продлится семь месяцев. Участники попробуют себя и как сольные исполнители, и как члены групп под руководством профессионалов. Проект реализован при поддержке ПФКИ.

Фото: Василий Бережной