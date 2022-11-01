«Мать драконов» станет писательницей и женой Оскара Уайльда в ленте Софи Хайд

Британская актриса Эмилия Кларк возглавит каст фильма «Идеальная жена», сообщил журнал Variety.





Прославившаяся ролью Дейенерис в «Игре престолов» актриса предстанет в образе ирландской писательницы Констанс Ллойд. В 26 лет она вышла замуж за Уайльда, в браке с которым родила двоих сыновей. Ллойд выступала за реформу женских костюмов и была известна феминистскими взглядами. После суда над мужем, которого отправили в тюрьму за запрещенные в то время гомосексуальные связи, она вернула себе девичью фамилию и дала ее детям. Втроем они перебрались в Швейцарию. Сыновья больше не виделись с отцом. Ллойд дистанцировалась от супруга, но не развелась с ним. Умерла в 40 лет. Уайльд пережил ее на два года.





Название ленты отсылает к пьесе Уайльда «Идеальный муж» (1895), которая не раз появлялась на подмостках театров и экранизировалась.





Дата премьеры картины не уточняется.





Фото: кадр из Game of Throne