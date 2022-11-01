Режиссер Алексей Федорченко и Центр современной драматургии поставят спектакль по Довлатову

01.11.2022

Режиссер Алексей Федорченко и Центр современной драматургии поставят спектакль по Довлатову

Режиссер Алексей Федорченко намерен совместно с Центром современной драматургии (ЦСД) поставить в Екатеринбурге спектакль по произведениям писателя Сергея Довлатова.

Работа над спектаклем пройдет весной — в марте планируется начать репетиции.

«Я прочитал всего Довлатова, посмотрел, что ставится, придумал что-то новое», — рассказал Федорченко ТАСС.

Советский и американский писатель, журналист Сергей Довлатов издал 12 книг в США и стал одним из основателей русскоязычной газеты «Новый американец». 

В середине октября в Уфе прошла выставка фотографий о жизни и творчестве Довлатова. Под каждой фотографией — описание момента на снимке и слова самого автора о происходящем. Автор снимков — Нина Аловерт.

Фото: Pixabay