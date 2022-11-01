Режиссер Алексей Федорченко и Центр современной драматургии поставят спектакль по Довлатову

Совместный проект ВИЭМа и РЭМа посвящен Году культурного наследия, рассказали в пресс-службе Минкуль...
Режиссер Алексей Федорченко намерен совместно с Центром современной драматургии (ЦСД)...
Премьера сериала состоится 3 ноября на стриминге Kion. Ролик по грядущему детективу опубликован на...
Также продюсер анонсировал новую версию «Ласкового мая» с молодыми участниками. Об этом говорится в ...
Отечественный сериал о суррогатном материнстве «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной в гла...
Совместный проект ВИЭМа и РЭМа посвящен Году культурного наследия, рассказали в пресс-службе Минкуль...
Режиссер Алексей Федорченко намерен совместно с Центром современной драматургии (ЦСД)...
Премьера сериала состоится 3 ноября на стриминге Kion. Ролик по грядущему детективу опубликован на...
Также продюсер анонсировал новую версию «Ласкового мая» с молодыми участниками. Об этом говорится в ...
Отечественный сериал о суррогатном материнстве «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной в гла...
Шоу «Хрустальное озеро» представит расширенную предысторию долгоиграющей серии фильмов ужасов о мань...
4 ноября во всех регионах России пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз мероприятия ...
В длинный список 2022 года вошли 35 работ в семи номинациях, сообщила пресс-служба Российского фонда...
Возможную дату премьеры постапокалиптического шоу «Одни из нас» в соцсетях назвало издание Culture...
Выставка во Всероссийском музее декоративного искусства посвящена истории заонежской вышивки — одног...
Победителей назовут в Центральном ДК железнодорожников в столице, сообщили в пресс-службе Минкульт...
Окружные этапы двух самых масштабных конкурсов Минкультуры России в системе художественного образо...
Разработки будут представлены на первом Сибирском детском культурном форуме, сообщил замминистра кул...
Минкультуры России и подведомственный ему Росконцерт активно работают над включением творческих колл...
Специальный показ фильма «Вихрь» состоится 9 ноября в старейшем кинотеатре Москвы «Художественном»...
Туристический сервис Russpass организует бесплатные экскурсии по «Винзаводу» и району Сыромятники ...
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. На...
Российский поп-певец Владимир Пресняков передал гонорар от своего сольного концерта в поддержку воен...
Специалисты узнали, что полученный 26 лет назад сигнал рядом с «Титаником» был вызва...
Третьяковская галерея примет участие в акции «Ночь искусств», информирует пресс-служба институции. ...
01.11.2022