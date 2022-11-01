Трейлер «Переговорщика» с Кириллом Пироговым вышел в преддверии премьеры

Премьера сериала состоится 3 ноября на стриминге Kion. Ролик по грядущему детективу опубликован на ютьюб-канале сервиса.





Дебютный трейлер представил главного героя — психолога и переговорщика (Пирогов), в прошлом не сумевшего спасти дочь. После гибели захваченных в заложники школьников Александр разрывает все связи, в том числе с женой и сыном. В настоящем он работает оператором службы психологической помощи, спасает жизни, проводит тренинги, дает советы по тиндер-знакомствам и легко получает то, чего хочет. Однако по ночам его мучают кошмары, которые днем он заливает алкоголем. Однажды неизвестные напоминают ему о трагедии, оставив записку на машине. Под угрозой оказывается сын Александра.





Семисерийное шоу поставил Нурбек Эген по сценарию Сергея Калужанов и Олега Маловичко, также выступившего одним из продюсеров проекта.



