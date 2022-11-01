Краеведческие музеи Донбасса откроют в Москве выставку в рамках всероссийской акции «Ночь искусств»

4 ноября во всех регионах России пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и Году культурного наследия народов России. Тема акции – «Наши традиции».

«Наши традиции» стали лейтмотивом Года, на протяжении которого мы ведём рассказ о богатом и разнообразном культурном наследии нашей страны. Но это ещё и символ культурного единения с новыми российскими регионами, жители которых благодаря серии передвижных выставок «Наши традиции» знакомятся с коллекциями наших федеральных музеев. Как и прежде, «Ночь искусств» объединит в себе самые разные форматы мероприятий на любой вкус и для любой аудитории. И мы рады видеть в числе участников и учреждения культуры Донбасса», – сказала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В «Ночь искусств» Музей Победы откроет выставку о культуре и традициях недавно вошедших в состав нашей страны регионов. Экспозиция «Новые республики России: история края» подготовлена краеведческими музеями из Луганска и Донецка. Зрителям представят более сотни оцифрованных фотографий и документов, посвященных красоте и богатству регионов, их традициям, культуре и истории. Кроме того, в рамках акции «Ночь искусств» Музей Победы подготовил для москвичей и гостей столицы бесплатную праздничную программу: мастер-классы, музыкальные номера, кинопоказы.

Бахрушинский театральный музей в День народного единства запустит программу, объединяющую все поколения. Открытые «Дни искусства» пройдут в филиалах музея также 5 и 6 ноября в рамках акции «Ночь искусств». Посетители на практике овладеют различными видами искусства древнерусской письменности и особой культуры письма по «образцам» – поздравительным, утешительным, укорительным, дружественным, на венчание друга или на крещение ребенка.

В течение дня 4 ноября Российский национальный музей музыки предоставит возможность всем желающим бесплатно посетить постоянные экспозиции, а также премьерные лекционные и экскурсионные программы по стоимости входного билета в музей. Специальную экскурсию по выставке к столетию российского джаза в Музее музыки на улице Фадеева проведет ее куратор Кирилл Мошков.

В Музее С. С. Прокофьева состоится шахматный турнир и лекция «Музыкальная Москва». Музей-усадьба Ф. И. Шаляпина готовит мастер-класс от балалайкеров. В Музее П. И. Чайковского пройдет концерт-презентация альбома «И в музыке их светлый образ возродится…»

Российская государственная библиотека совместно с Фондом Тимченко представит «Люди дела» — документальный пятисерийный проект про людей из глубинки, которые меняют мир вокруг себя. Также состоится дискуссия на тему «Люди дела: Как с опорой на прошлое, найти свое место в настоящем и менять будущее» и мастер-класс по изготовлению калейдоскопов.

В программе Российской государственной библиотеки искусств – экскурсия по выставке «Хохломская роспись. Сохраняя традиции», открытый просмотр книг по традиционной вышивке народов России «На вышитую скатерть чай не ставить!», мастер-классы по вышивке «Декорирование одежды вышивкой в стиле «от кутюр» и каллиграфии, а также встреча с художником-иллюстратором Игорем Олейниковым, камерный концерт классической и экскурсии в книгохранилище.

Российская государственная библиотека для слепых проведет художественные чтения рассказов Михаила Зощенко, стихотворений и чеченских сказок, а также представит коллекцию платьев, изготовленных учащимися калужской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Гармония», с тифлокомментариями.

Музей кино расскажет о «Мастере на все руки».

Основным мотивом программы в музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» станет объединяющая сила музыки как вида искусства. В центре программы – гала-концерт московского тура Международного конкурса молодых исполнителей русского романса. Выступление «Романсиады» будет транслироваться также на портале «Культура.РФ». Для гостей «Ночи искусств» проведут бесплатную экскурсию по выставке костюмированной фарфоровой скульптуры «Маскарад в Остафьеве», где участники познакомятся с традициями дворянских балов и маскарадов, а в интерактивной части узнают тайный язык цветов и веера.

«Ночь искусств» соберет в музее-заповеднике «Бородинское поле» любителей классической музыки, театра, исторических танцев и моды эпохи Петра I. Интерактивная программа «Дамские штучки» расскажет, что объединяет «драконью кровь» и «киноварь», для чего использовали масло аквиларии и корень брионии. Также можно будет узнать о значениях языка жестов, появлении первых фейерверков, а также поучиться танцам у ведущих Клуба исторического танца «Виват!».

Посетители Новгородского музея-заповедника могут встретить «Ночь искусств» «в обществе» Петра I. В Великом Новгороде акцию откроет презентация в Никольском соборе передвижного выставочного проекта «Пространство Петра — пространству России», приуроченного к 350-летию со дня рождения императора. Выставка подготовлена Государственным музеем-заповедником «Петергоф» в рамках национального проекта «Культура» и расскажет о жизни реформатора в картинах.

Девизом акции в музее-заповеднике «Музей Мирового океана» в Калининграде станет «Океан искусства». Гостей ждут музыкальные, литературные, научные развлечения, мастер-классы и встречи, которые помогут разгадать тайны и загадки океана, больше узнать о морской культуре и традициях. Состоится премьера голографического фильма «Петр I. Я ученик и ищу себе учителей», созданного в рамках работы Ассамблеи петровских музеев в год 350-летнего юбилея первого русского императора. Благодаря голографической технологии изображение будто парит в воздухе, погружая зрителя в пространство фильма. Также в рамках акции будут открыты объекты Набережной исторического флота: Главный корпус, НИС "Витязь", выставочный центр «Пакгауз».

Кирилло-Белозерский музей-заповедник приготовил для акции концерты «Джазовое сердце» и «Душа моя – это колокол!». Музей проведет «Сарафанную ночь»: гости увидят воротники, оплечья и ожерелки российского модельера Валентины Лисиной, узнают о секретах изделий, техниках работы, которыми владели наши предки.

Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» начнет отмечать «Ночь искусств» уже 3 ноября. В «Доме Коммерческого собрания» можно будет научиться плясать настоящую деревенскую кадриль, посетить выставку старинных предметов, украшенных различными северными росписями: ракульской, уфтюжской, пучужской, пермогорской. Также можно будет принять участие в мастер-классе росписи по дереву и стать героями «живых картин».

Посещение выставок музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» в Ульяновске в рамках акции «Ночь искусств» будет бесплатным. Гости могут познакомиться с градостроительством и архитектурой Симбирска-Ульяновска и посетить историко-документальную экспозицию музея «Симбирская фотография».

В Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге пройдут творческие мастер-классы, лекции, музейные занятия, викторины, кинопоказы, полнокупольные программы планетария и концертные программы. В их числе – выставка к 165-летию со дня рождения Константина Циолковского «О, я недаром в этом мире жил!», проект о создании фильмов на тему космических путешествий «Кино ProCosmos», а также мастер-класс «Симфония космоса», где можно прослушать сюиту «Планеты» Густава Холста и нарисовать планеты Солнечной системы.

«Куликово поле» будет знакомить посетителей с традициями кузнецов, гончаров, с ткачеством, прядением и валянием войлока. Представительство музея-заповедника в Музейном квартале объединит XXI век с временами первобытных людей и эпохой Средневековья. Посетители музея на интерактивных экскурсиях узнают, как жили туляки до строительства кремля и как строили жилища в эру палеолита. На мастер-классах в Пространстве «Археология» они научатся создавать наскальную живопись и средневековую миниатюру, используя материалы из прошлого.

Музей-заповедник «Сталинградская битва» предложит своим гостям подписать и отправить друзьям и знакомым эксклюзивные юбилейные открытки «Мамаев курган 55», посетить экскурсию по панораме «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». В Мемориально-историческом музее желающие смогут разгадать кроссворд «Объединимся и разгадаем: наши традиции», принять участие в традиционных казачьих играх.

Участники акции «Ночь искусств» в Херсонесе Таврическом смогут получить новые знания на мастер-классах в Византийском дворике. Любителей эпохи Средневековья заинтересует обучение танцам, играм и изготовлению кукол того времени. Гости музея-заповедника также смогут взять урок каллиграфии и овладеть азами искусства чеканки монет. Самым вкусным станет мастер-класс по росписи имбирных пряников.

Для севастопольцев и гостей города Музей обороны Севастополя готовит насыщенную программу. Пространство кинотеатра «Украина» будет объединено темой Крымской войны 1853–1856 годов, а главными персонажами станут участник первой обороны города Лев Толстой и бывалый солдат. Вторая площадка – «Школа каллиграфии», где будут знакомить с основами дореволюционного письма. Кроме того, у посетителей будет возможность поучаствовать в морском сражении, приведя свою команду к победе в настольной игре «Синопский бой». Тех, кто предпочитает проводить время на свежем воздухе, приглашают в Мемориальный комплекс «Малахов курган». Там пройдут театрализованные экскурсии «В бою заслужили мы славу свою» под открытым небом.

Фото: Минкультуры РФ