Андрей Разин обещал удалить всю информацию о себе и Юре Шатунове из Сети

Также продюсер анонсировал новую версию «Ласкового мая» с молодыми участниками. Об этом говорится в видео на его YouTube-канале.





Спустя четыре месяца после кончины главной звезды «Ласкового мая» Юры Шатунова продюсер группы обещал перезапустить ее. Кроме того, он заявил, что через три месяца из интернета уберут весь контент, включая программы, видеокадры, фотоснимки, о нем, экс-солисте и группе. Продюсер обещал, что будут удалены все программы ТВ-каналов, включая Первый, НТВ и др. Он объяснил это решение тем, что «патент на «Юра Шатунов», «Андрей Разин», «Ласковый май» находится «за ним», и он «передан американцам». Разин не уточнил, о ком идет речь.





Продюсер коллектива добавил, что в течение десяти лет будет публиковать всю информацию о Шатунове и «Ласковом мае». Разин напомнил о том, что никому нельзя петь песни группы. «Пиратам», которые будут анонсировать выступления с репертуаром коллектива, он пригрозил уголовкой и судами с «другим государством».



