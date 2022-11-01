Хоррор-франшиза «Пятница, 13-е» получила сериал-приквел

Шоу «Хрустальное озеро» представит расширенную предысторию долгоиграющей серии фильмов ужасов о маньяке в хоккейной маске. Об этом написал THR.





Название сериала отсылает к месту, где обитает восстающий из мертвых маньяк. Crystal Lake — это лагерь на берегу озера, в котором утонул главный злодей франшизы Джейсон Вурхиз, когда ему было 11 лет. С тех пор он восстает в день своей смерти и мстит, обычно с помощью мачете.





Шоураннером проекта станет Брайан Фуллер («Ганнибал»). Независимая американская студия А24 займется производством шоу, релиз состоится на стриминге Peacock. Дата премьеры пока не намечена.





Первый фильм «Пятница, 13-е» вышел в 1980 году. Авторами идеи сюжета и создателями первого фильма выступили сценарист Виктор Миллер и режиссер Шон Каннингем. Лента получила более десяти продолжений. Также по ее мотивам вышли комиксы, романы, игры, документальные картины.





Фото: кадр из Friday the 13th 2009