Коллективы из ДНР и ЛНР дадут более 100 концертов в регионах России

Минкультуры России и подведомственный ему Росконцерт активно работают над включением творческих коллективов Донбасса в федеральную культурную повестку.

До конца 2022 года запланировано 139 выступлений 12 коллективов из ДНР и ЛНР в различных регионах России. На гастроли отправляются Донецкий музыкально-драматический театр им. Бровуна, Донецкий государственный театр оперы и балета им. Соловьяненко, Эстрадно-симфонический оркестр из Мариуполя, Донецкий республиканский академический театр кукол, Донецкий республиканский академический молодежный театр, Государственный ансамбль «Донбасс», Мариупольский республиканский академический ордена «Знак почета» русский драматический театр, ансамбль «Киевская Русь» Луганской академической филармонии, Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной, Луганский академический русский драматический театр имени П. Луспекаева, Луганский академический театр кукол.

География гастролей обширна. Так, Донецкий музыкально-драматический театр им. Бровуна выступит в восьми городах, в том числе на площадке Театра Наций в Москве. В планах Донецкого республиканского академического молодежного театра и Луганского академического театра кукол турне по 10 городам. Артистов из Луганска ждут в Рязани, Владимире, Коврове, Муроме, Иванове, Кинешме, Костроме, Рыбинске, Ярославле и Переславле-Залесском. Луганский ансамбль «Киевская Русь» 2 ноября завершает свой гастрольный тур по 11 городам Калининградской области и 4 ноября, в День народного единства, выступит в Москве.

Кроме того, концерты Молодежного оркестра русских народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии уже посетили жители Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Новороссийска, Туапсе и Майкопа.

«Выступления коллективов Донбасса органично вписались в Единый гастрольно-концертный план. Мы видим, с какой теплотой жители российских городов встречают эти спектакли и концерты, заново открывая для себя традиции прославленных коллективов. Активная гастрольная жизнь чрезвычайно важна и для самих артистов, вдыхает новую жизнь в привычные программы и постановки, дарит бесценный опыт и вдохновение», — прокомментировала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Напомним, рекордсменом гастрольной программы является заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», который в этом году уже выступил в 47 городах нашей страны и продолжит свои гастроли в ноябре.

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