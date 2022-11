Первую серию экранизации игры The Last of Us могут выпустить 15 января

Возможную дату премьеры постапокалиптического шоу «Одни из нас» в соцсетях назвало издание Culture Crave без указания источников.





Официально HBO и НВО Мах не сообщали, когда сериал появится в доступе. В дебютном тизере проекта на сайте стриминга отмечается, что он выйдет в будущем году. Точная дата релиза не указывается.





Сюжет The Last of Us разворачивается спустя два десятилетия после крушения современной цивилизации из-за распространения вируса. Надеждой человечества становится девочка-подросток Элли, иммунитет которой не поддается воздействию смертельного возбудителя. Ее ждет опасное путешествие по разрушенной территории экс-США в компании контрабандиста Джоэла, который должен доставить девочку в организацию «Цикады», где разрабатывается лекарство.





Ранее сообщалось, что Кантемир Балагов («Дылда») не снимет пилот шоу из-за творческих разногласий. Он покинул проект больше года назад.





Фото: кадр из тизера The Last of Us