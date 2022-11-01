Первую серию экранизации игры The Last of Us могут выпустить 15 января

01.11.2022

Первую серию экранизации игры The Last of Us могут выпустить 15 января
Возможную дату премьеры постапокалиптического шоу «Одни из нас» в соцсетях назвало издание Culture Crave без указания источников.

Официально HBO и НВО Мах не сообщали, когда сериал появится в доступе. В дебютном тизере проекта на сайте стриминга отмечается, что он выйдет в будущем году. Точная дата релиза не указывается.

Сюжет The Last of Us разворачивается спустя два десятилетия после крушения современной цивилизации из-за распространения вируса. Надеждой человечества становится девочка-подросток Элли, иммунитет которой не поддается воздействию смертельного возбудителя. Ее ждет опасное путешествие по разрушенной территории экс-США в компании контрабандиста Джоэла, который должен доставить девочку в организацию «Цикады», где разрабатывается лекарство.

Ранее сообщалось, что Кантемир Балагов («Дылда») не снимет пилот шоу из-за творческих разногласий. Он покинул проект больше года назад.

Фото: кадр из тизера The Last of Us