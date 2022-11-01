Конкурс «Дом культуры. Новый формат» подведет итоги 2 ноября

Победителей назовут в Центральном ДК железнодорожников в столице, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





Итоги федерального конкурса лучших проектов деятельности региональных культурно-досуговых учреждений 2022 года подведут представители ведомства и Дома народного творчества им. Поленова. Конкурс проектов проводится по трем категориям: среди сельских клубов, районных или городских, а также региональных учреждений. В каждой из них будет три лауреата, которые получат денежный приз.





Состязание нацелено на выявление лучших практик в культурно-досуговых учреждениях и поддержку общественно значимых проектов. В этом году он проходит в третий раз. Заявки на участие направили учреждения из 80 регионов.





Ранее сообщалось, что сибирские школьники смогут претендовать на гранты Минкультуры РФ. Они представят свои проекты на Сибирском детском культфоруме, который состоится в начале ноября.





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