В «Художественном» пройдет специальный показ фильма «Вихрь» Гаспара Ноэ

Беседа начнется после показа картины. Обсуждение проведет программный директор кинотеатра Стас Тыркин. Задать вопрос Гаспару Ноэ можно через Telegram-бот.





Главные роли в картине исполнили Франсуаза Лебрун и Дарио Ардженто.





Ранее показ фильма проходил в рамках программы «Артхаус: Эпизод 1» — совместного проекта «ГЭС-2» и объединения Arthouse. Также с 20 октября она официально вышла в российский прокат.





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