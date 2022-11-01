В «Художественном» пройдет специальный показ фильма «Вихрь» Гаспара Ноэ

01.11.2022

В «Художественном» пройдет специальный показ фильма «Вихрь» Гаспара Ноэ

Специальный показ фильма «Вихрь» состоится 9 ноября в старейшем кинотеатре Москвы «Художественном». Мероприятие пройдет с прямым включением режиссера кинокартины Гаспара Ноэ, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

Беседа начнется после показа картины. Обсуждение проведет программный директор кинотеатра Стас Тыркин. Задать вопрос Гаспару Ноэ можно через Telegram-бот.

Главные роли в картине исполнили Франсуаза Лебрун и Дарио Ардженто. 

Ранее показ фильма проходил в рамках программы «Артхаус: Эпизод 1» — совместного проекта «ГЭС-2» и объединения Arthouse. Также с 20 октября она официально вышла в российский прокат.

Фото: Pixabay