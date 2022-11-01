Бесплатные экскурсии по «Винзаводу» будут проводиться с 1 по 6 ноября

Экскурсии пройдут с 1 по 6 ноября, сообщается на портале мэра Москвы.





«Их участники посетят столичные центры современного искусства и узнают об истории фабрик, которые располагались на этих территориях в XIX и XX веках. А также познакомятся с прошлым и настоящим бывшего промышленного квартала в Сыромятниках на территории современного Басманного района. Бесплатные экскурсии будут идти с 1 по 6 ноября в 18:30 и 19:00», — говорится в сообщении.





Ранее 8 и 9 октября в Центре современного искусства Винзавод состоялся осенний маркет WIN-WIN. На нем художники, галереи, творческие объединения и мастерские представили живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства.





Маркет WIN-WIN — совместная инициатива ЦСИ Винзавод и издательства Формат Один. Она направлена на поддержку арт-индустрии по созданию эффективного доступа к искусству и творческим процессам для каждого.





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